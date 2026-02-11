Buongiorno verso Napoli-Roma | occasione di riscatto

Buongiorno torna in campo questa settimana, in un momento cruciale per la sua squadra. L’attaccante cerca il riscatto dopo alcune prestazioni sottotono e ora spera di dimostrare il suo valore contro la Roma. La partita rappresenta una buona occasione per mettere alle spalle le difficoltà recenti e rilanciare il proprio ruolo in campionato. I tifosi sono già in fermento in attesa di vedere se Buongiorno riuscirà a spiccare in questa sfida che potrebbe cambiare il corso della sua stagione.

Per Alessandro Buongiorno è iniziata la settimana del riscatto. Domenica, contro la Roma, tornerà al centro della difesa del Napoli in una gara che pesa doppio: classifica e orgoglio personale. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la sfida rappresenti l’occasione ideale per lasciarsi alle spalle la serata complicata di Genova. “Buongiorno deve ritrovarsi, è il primo a saperlo, e dopo il Como è pronto a tornare in campo in una partita fondamentale per blindare la zona Champions. Col Genoa, però, il buio.” La gara di Marassi ha segnato uno dei momenti più difficili della sua stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Cyril Ngonge all’Espanyol.

Zeki Çelik si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro con la Roma, con il rinnovo ormai difficile da concretizzare a causa delle divergenze economiche tra le parti.

