Buone notizie per Pulisic | le ultime da Milanello

Questa mattina il Milan ha fatto allenamento a Milanello in vista della partita di venerdì contro il Pisa. I giocatori si sono concentrati sugli ultimi aggiustamenti prima di scendere in campo, con Pulisic che si prepara a essere della partita. La squadra di Allegri si muove con determinazione, pronta a scendere in campo per il match di campionato.

In data odierna il Milan di Max Allegri ha svolto un allenamento mattutino presso Milanello, per dare le ultime rifiniture in vista del match contro il Pisa previsto questo venerdì alle ore 20:45. Nell’aria si respirava particolare tensione in virtù delle condizioni fisiche di due importanti giocatori della rosa: Saelemaekers e Pulisic. I due avevano già dato forfait nella precedente partita del Diavolo contro il Bologna e sembrava essere fortemente in dubbio la loro presenza anche per questo prossimo impegno stagionale. Mister Allegri può però ritenersi parzialmente contento, in quanto è prevista la convocazione di uno dei due giocatori. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per una sessione di allenamento.

Gli infortuni in casa Milan rappresentano un motivo di attenzione, soprattutto per Pulisic, che non è al massimo della forma in vista della sfida contro il Cagliari del 2 gennaio.

Allegri ritrova Leao e Gabbia, ma Pulisic si ferma le ultime da Milanello

