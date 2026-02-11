Gigi Buffon critica le scelte dell’Italia, definendole troppo conservative e prive di audacia. Il portiere, ora capo delegazione della Nazionale, ha parlato dei suoi ricordi alle Olimpiadi e ha anticipato i prossimi play-off di marzo, che decideranno la qualificazione ai Mondiali. Buffon non ha nascosto la sua delusione riguardo alla poca apertura nei confronti dei giovani talenti.

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon, intervistato da La Stampa, ha parlato dei suoi ricordi alle Olimpiadi e dei play-off che si terranno a marzo per un posto ai prossimi Mondiali. L’intervista a Buffon. Tra una quarantina di giorni iniziano i playoff per il Mondiale. Non è stato concesso lo stage e non ci sono segnali positivi sul calendario per avere più tempo a Coverciano. Come si vive tutto questo? “Io sono uno che ha sempre fatto di necessità virtù. Da uomo, calciatore e ora dirigente non ho mai pensato a crearmi alibi. Abbiamo fatto delle proposte, purtroppo non sono andate in porto e stop: il motivo per il quale ci stiamo dannando l’anima è talmente grande, elevato, forte e bello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon: “In Italia si fanno scelte conservative, poca audacia nell’osare, poco spazio ai giovani”

Approfondimenti su Buffon Italia

Il calcio italiano sta riflettendo sulla formazione dei giovani calciatori, con un’attenzione crescente sulla qualità tecnica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Buffon Italia

Argomenti discussi: Gigi Buffon: Ci danniamo l’anima per andare al Mondiale. I Giochi ci spingeranno; Louis Buffon in prestito dal Pisa al Pontedera: i figli d'arte nel calcio; Le grandi rivalità | Gianluigi Buffon Streaming | DAZN IT; L’Italia andrà ai Mondiali, Buffon non ha dubbi: La squadra è forte e abbiamo un allenatore speciale.

Buffon: Obiettivo solo arrivare al playoff nel miglior modo. Gattuso darà ancora tantoGianluigi Buffon, come tutto il gruppo Italia, si sta preparando alla doppia sfida di marzo che vale la qualificazione al Mondiale. Il capo delegazione azzurro ha parlato all'edizione ... torinogranata.it

Buffon: Pio Esposito porterà l'Italia ai mondiali, è l'unica certezza che abbiamoGigi Buffon è stato ospite di DAZN nel corso del format 'Cult' e tra i vari argomenti ha parlato anche di Pio Esposito, attaccante dell'Inter e dell'Italia. areanapoli.it

Buffon scommette sul futuro: “Pio ci porterà al Mondiale” Ospite della prima puntata di Cult, Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Italia, non usa mezze misure parlando di Pio Esposito, attaccante dell’Inter. “Io penso che Pio arriverà un gradino sopra a - facebook.com facebook

#Italia, #Buffon incorona #PioEsposito: "Ci porterà ai Mondiali, è l'unica certezza che abbiamo" x.com