Buccino | apre Concilia Point spazio e supporto per lavoro famiglia e reinserimento professionale

Buccino apre un nuovo spazio dedicato a lavoro, famiglia e reinserimento professionale. Il Concilia Point, inaugurato oggi presso il Centro Polifunzionale Volcei, vuole offrire un punto di riferimento concreto per chi cerca supporto e soluzioni pratiche. La struttura sarà a disposizione di cittadini e famiglie che vogliono migliorare il loro equilibrio tra vita privata e lavoro.

Buccino si dota di un nuovo strumento a sostegno di lavoro e famiglia: il Concilia Point, inaugurato oggi, 11 febbraio 2026, presso il Centro Polifunzionale Volcei in via Tempone. L'iniziativa, finanziata con fondi regionali FSE+, mira a favorire l'occupabilità femminile e l'equilibrio tra vita professionale e privata, offrendo servizi gratuiti a madri lavoratrici, padri single e famiglie monoparentali. L'inaugurazione del Concilia Point rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un territorio che, come molti in Italia, si confronta con le sfide della conciliazione tra impegni lavorativi e familiari.

