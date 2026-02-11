Bublik offensivo contro Hurkacz e gli altri tennisti | In confronto a lui sono Djokovic

Durante il match ad Rotterdam, Bublik si è lasciato andare a parole dure contro Hurkacz e gli altri tennisti. Ha commentato che, rispetto a Hurkacz, lui è come Djokovic, e ha usato insulti e critiche sia al sorteggio che al modo di giocare dell’avversario. La scena ha sorpreso gli spettatori, che non si aspettavano uno sfogo così acceso.

ATP Rotterdam, lo sfogo di Bublik durante il match con Hurkacz: insulti al sorteggio e critiche al gioco dell'avversario.

