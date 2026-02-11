Brunetta | Il Giorno del Ricordo assume un significato particolare alla luce dell’attuale situazione geopolitica

Oggi a Roma, il ministro Brunetta ha ricordato il Giorno del Ricordo delle Foibe, sottolineando come il significato di questa data sia più attuale che mai. In una cerimonia ufficiale, Brunetta ha evidenziato la necessità di mantenere viva la memoria delle vittime, soprattutto in un momento di tensioni internazionali. La giornata si è svolta senza particolari imprevisti e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

ROMA – “Il Giorno del Ricordo delle Foibe assume un significato particolare alla luce dell’attuale situazione geopolitica. Le immagini delle guerre e delle stragi di civili inermi che arrivano quotidianamente nelle nostre case ci restituiscono un pezzo di storia che credevamo definitivamente cancellata. In particolare, il dramma di migliaia di nostri connazionali che furono brutalmente uccisi e gettati, legati l’uno con l’altro, in fosse comuni mentre ci fu chi, per aver salva la vita, fu costretto a lasciare la propria terra natia durante e dopo la Seconda guerra mondiale”. Così il presidente del Cnel, Renato Brunetta, che aggiunge: “Ricordare gli eccidi delle Foibe, con la ricorrenza del 10 febbraio, è il miglior antidoto che le istituzioni hanno a disposizione contro ogni tentativo di revisionismo storico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Brunetta: “Il Giorno del Ricordo assume un significato particolare alla luce dell’attuale situazione geopolitica” Approfondimenti su Brunetta Giorno del Ricordo Torna il forum per riflettere sulla situazione geopolitica e geoeconomica attuale Questa mattina a Roma si tiene di nuovo il forum dedicato alla situazione geopolitica e economica di oggi. Giorno del ricordo, Abodi: "Occasione per rilanciare ricordo dell'esodo istriano e giuliano dalmata" – Il video Il ministro Abodi ricorda che il giorno del ricordo serve anche a mantenere vivo il ricordo dell’esodo istriano e giuliano dalmata. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Brunetta Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Un parco per ricordare Sara e Brunetta, vittime di femminicidio; Un parco per le vittime di femminicidio. Il ricordo per Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi. Buongiorno , sapete a quanto ammonta al giorno la trattenuta Brunetta Sono docente scuola infanzia…grazie e buona domenica - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.