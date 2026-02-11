Sturla Holm Laegreid ha fatto una confessione a sorpresa in diretta, lasciando tutti senza parole. Il biathleta ha ammesso di aver tradito, aggiungendo un capitolo personale che ha colpito anche chi seguiva le sue imprese sportive. Dopo aver conquistato il bronzo olimpico, ora si trova di fronte a una crisi sentimentale che ha portato alla luce questa rivelazione choc.

Il podio e la clamorosa rivelazione del biathleta. Un bronzo olimpico, una crisi sentimentale, una confessione globale. Sturla Holm Laegreid ha trasformato l’intervista post-gara a Milano Cortina in una seduta pubblica di autocoscienza sentimentale, lasciando attoniti telespettatori, compagni di squadra e commentatori sportivi. “ Voglio dedicare la mia prima medaglia olimpica a tutti coloro che mi sono stati vicino e alla mia famiglia, ma anche a qualcuno che può darsi che non stia guardando ”, ha detto il 28enne biatleta norvegese alla tv pubblica NRK, prima di scoppiare in lacrime e sganciare una bomba emotiva degna di un romanzo nordico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bronzo olimpico e confessione choc: Sturla Holm Laegreid ammette il tradimento in diretta

Approfondimenti su Sturla Holm Laegreid

Durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina 2026, Sturla Holm Laegreid ha sorpreso tutti confessando pubblicamente un tradimento.

Sturla Holm Laegreid si aggiudica la medaglia ad Anterselva, ma il suo momento di gloria viene oscurato da una confessione inaspettata.

Ultime notizie su Sturla Holm Laegreid

Bronzo nel biathlon e confessione in diretta: Ho tradito la mia fidanzataUna medaglia olimpica e una confessione inattesa, davanti alle telecamere. Ad Anterselva, durante le gare di biathlon dei Giochi di Milano-Cortina 2026, il ... thesocialpost.it

Lägreid, bronzo nel biathlon e confessione: Ho ferito chi amo, sto malissimoIl bronzo nell’individuale non basta a cancellare un peso che il norvegese si porta dietro da mesi. Dopo la gara, in diretta, ha scelto di raccontare una vicenda privata e dolorosa. E ha spiegato perc ... altoadige.it

Il dramma della stella norvegese Sturla Holm Laegreid che dopo la medaglia scoppia a piangere: “Vorrei solo condividere tutto questo con lei” - facebook.com facebook

Il norvegese Sturla Holm Laegreid, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km maschile di biathlon, si è messo a piangere durante un'intervista con l'emittente norvegese ma, col senno di poi, non era solo emozione per il risultato. Infatti il 28enne, al t x.com