Britney Spears vende i diritti dell’intero catalogo musicale per 200 milioni di dollari

Britney Spears ha venduto i diritti dell’intero catalogo musicale. Ha concluso l’accordo con l’editore musicale Primary Wave il 30 dicembre, ricevendo circa 200 milioni di dollari. La cantante americana ha deciso di mettere in vendita il suo patrimonio musicale, senza rivelare i motivi, ma la cifra fa comunque rumore nel settore.

Britney Spears ha venduto i diritti dell’intero catalogo musicale. Si dice che abbia venduto l’album all’editore musicale indipendente Primary Wave il 30 dicembre per circa 200 milioni di dollari. Nel gennaio 2024, Britney Spears ha dichiarato che “non sarebbe mai più tornata nell’industria musicale”. La sua ultima canzone è stata un duetto pubblicato con Elton John nel 2022. Primary Wave ha acquisito anche i diritti sulle proprietà di Notorious BIG, Prince e Whitney Houston. I dettagli della vendita e il prezzo esatto del catalogo di Spears non sono stati resi pubblici. L’accordo arriva dopo anni particolarmente intensi per la Spears: l’anno dopo la liberazione dal giogo paterno, la cantante ha sposato Sam Asghari, ma i due si sono poco dopo separati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

