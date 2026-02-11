Brisighella e Riolo Terme declassati? Ferrero-Farolfi FdI | Non erano inclusi tra i comuni montani

La polemica sulla possibile declassificazione di Brisighella e Riolo Terme si infiamma. I rappresentanti di Fratelli d’Italia, Ferrero e Farolfi, respingono le accuse del Pd ravennate, affermando che i due comuni non erano mai stati inseriti nella lista dei Comuni montani. La discussione resta aperta, mentre i sindaci dei paesi interessati chiedono chiarezza.

I due esponenti di Fratelli d'Italia: "Nulla è stato modificato rispetto al passato. Sarebbe più corretto affermare che non hanno ottenuto la caratteristica di montanità" Parlano di "dichiarazioni allarmistiche" la senatrice di Fratelli d'Italia Marta Farolfi e il consigliere regionale Alberto Ferrero in merito alle dichiarazioni del Pd ravennate sul fatto che Brisighella e Riolo Terme sarebbero stati rimossi dalla classificazione dei Comuni montani. "Una rappresentazione fuorviante che non trova alcun riscontro nella documentazione ufficiale", affermano i due esponenti di FdI. "È sufficiente consultare l’elenco dei Comuni montani redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021, quando l’attuale Governo non era ancora in carica per verificare che né Brisighella né Riolo risultavano allora classificati come Comuni montani.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Questa mattina la Regione ha ufficialmente tolto Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme dalla lista dei comuni montani.

