Brignone scioglie i dubbi e ci sarà | ecco il quartetto azzurro per il SuperG olimpico

Federica Brignone ha deciso di andare avanti. La sciatrice italiana ha superato i dubbi e si presenta al via del SuperG femminile a Milano-Cortina 2026. La sua presenza era in forse, ma alla fine ha deciso di non mollare.

Federica Brignone stringe i denti e conferma la presenza al via del SuperG femminile di Milano-Cortina 2026. Con lei Goggia, Pirovano e Curtoni: atteso anche il Presidente Mattarella sulle Tofane. Sarà composto da Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano ed Elena Curtoni il quartetto che domani prenderà parte al SuperG olimpico femminile a Cortina d'Ampezzo. L'ufficialità è arrivata dalla FISI nella giornata odierna, mettendo fine alle incertezze legate soprattutto alle condizioni fisiche di Brignone.

Federica Brignone ha ufficialmente confermato la sua presenza nel superG olimpico.

