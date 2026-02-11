Questa settimana a Torino si tiene la dodicesima edizione di Seeyousound International Music Film Festival, il primo in Italia dedicato al cinema musicale. Dal 3 all’8 marzo, il festival porta sul grande schermo film e trailer, tra cui anche

Dal 3 all’8 marzo va in scena a Torino la dodicesima edizione di SeeyousoundInternational Music Film Festival, il primo festival in Italia interamente dedicato al cinema a tema musicale. In tutto, 6 giorni, 68 film-di cui ben 3 in anteprima assoluta e 2 internazionali, 16 tra live, dj set e performance audiovisive, 2 mostre e 1 residenza artistica. Tra le anteprime, una delle più attese (l’8 marzo alle 21) è Bowie: The Final Act, di Jonathan Stiasny. Il regista sarà ospite in sala per svelare al pubblico il suo lavoro sul testamento artistico di Bowie. Gli anni Novanta sono stati un periodo durissimo per David Bowie: la critica lo attacca, i concerti faticano a riempirsi e sembra che l’artista simbolo della reinvenzione abbia perso il suo slancio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bowie: The Final Act – Il trailer

Bowie: The Final Act review – why the Starman still matters to Gen ZAs a 22-year-old gay man, I know who David Bowie is, but, unashamedly, I don't know much about his legacy, his history or his ascent into the Starman we continue to remember today. Bowie: The Final ...

