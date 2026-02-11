Borsa Calì | Tempesta Ai su risparmio gestito? E’ soprattutto contagio emotivo

La Borsa italiana ha visto un’altra giornata di forte nervosismo. Calì, esperto del settore, spiega che la paura sui titoli del risparmio gestito non è tanto legata a cambiamenti concreti, ma più a un contagio emotivo. Secondo lui, si tratta di panico più che di un vero e proprio mutamento strutturale del mercato. La sensazione generale è che molti investitori reagiscano in modo eccessivo alle notizie, alimentando una tempesta di vendite che, secondo gli analisti, potrebbe presto calmarsi.

Tempesta Ai sui titoli italiani del Risparmio gestito? "E' molto più panico che reale cambio strutturale". Lo dice a LaPresse Pietro Calì, Executive Partner di Copernico SIM. "Da stamattina il risparmio gestito è in sofferenza, e non è un caso. Il mercato sta ancora digerendo le brutte notizie arrivate ieri dagli Stati Uniti dove gli emblemi del settore come Charles Schwab e Morgan Stanley hanno preso delle belle legnate in Borsa. Il motivo è sempre lo stesso, e se ne parla da tempo, la paura dell'AI, o meglio, paura che l'intelligenza artificiale possa mettere sotto pressione il modello classico della gestione patrimoniale ", dice Calì.

