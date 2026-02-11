Borghesiana aggiudicata l' asta per il maxi comprensorio | si farà anche una nuova caserma dei carabinieri

La gara per il maxi comprensorio di Borghesiana, tra via Opi e via Giulianova, si è conclusa con successo. È stata aggiudicata in via provvisoria e ora si pensa anche a una nuova caserma dei carabinieri nella zona.

È stata aggiudicata in via provvisoria l'asta per la cessione del comprensorio Borghesiana, tra via Opi e via Giulianova, nel VI municipio di Roma. A spuntarla è stata la Castelverde Immobiliare: se entro il 20 febbraio non dovessero arrivare proposte migliori, si procederà con l'aggiudicazione.

