Bonus facciate | truffa da 76,9 milioni indagati ragioniere e complici in tutta Italia Sequestri beni e liquidità

La Guardia di Finanza di Venezia ha smascherato una truffa da quasi 77 milioni di euro legata al Bonus facciate. Un ragioniere e alcuni complici sono stati indagati in tutta Italia, con diversi beni e liquidità sequestrati nel corso delle indagini. La frode, tra le più grosse nel settore, coinvolge persone che hanno aggirato le regole per ottenere illecitamente il denaro pubblico destinato alle ristrutturazioni edilizie.

Ecco l'articolo richiesto, strutturato secondo le regole fornite. Un'ingente frode legata al "Bonus facciate" è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Venezia, portando al sequestro di beni per un valore complessivo di 76,9 milioni di euro. L'indagine, condotta su un sodalizio criminale operante su tutto il territorio nazionale, ha rivelato un sistema di crediti fiscali illecitamente ottenuti attraverso l'accesso abusivo a dati sensibili e l'utilizzo di prestanome. Questa operazione mette in luce la vulnerabilità dei sistemi di incentivazione statale e la persistente sfida rappresentata dalla criminalità economica.

