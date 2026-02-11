Bonus facciate nuova maxitruffa | sequestrati beni e crediti per 77 milioni

Sequestrati beni e crediti per 77 milioni legati al bonus facciate, finito nel mirino di un maxi sequestro. Le autorità hanno bloccato conti e immobili ritenuti coinvolti in una truffa da milioni di euro. L’indagine punta a fare luce su una delle tante operazioni che hanno trasformato un’agevolazione in un’occasione per frodare lo Stato. Ora si attende il passo successivo delle accuse e dei controlli.

Se esistesse la categoria dei “provvedimenti invecchiati male” sicuramente i bonus per le ristrutturazioni varati dai governi della sinistra avrebbero un posto d’onore nella classifica. Alcuni di queste misure costosissime, piombate sulla testa degli italiani “gratuitamente” come spiegavano premier del recente passato italiano, continuano infatti a registrare effetti, per così dire, “collaterali” nonostante il passare del tempo. Cosi nelle ultime ore è arrivata la notizia che la Procura della Repubblica di Venezia ha disposto un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza per equivalente di crediti giacenti sui cassetti fiscali e somme indebitamente ottenute, per un valore complessivo di 76,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

