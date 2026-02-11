Bomba Brixia modello 35 trovata in una casa a Cabiate | esplosione controllata nella cava di Lentate

Questa mattina a Cabiate è stato fatto esplodere un ordigno bellico trovato venerdì scorso in una casa in ristrutturazione. L’ordigno, un modello Brixia 35, è stato fatto brillare in modo controllato nella cava di Lentate. L’operazione è durata alcune ore e ha evitato rischi maggiori per i residenti della zona. La Polizia ha seguito attentamente tutte le fasi, garantendo la sicurezza durante lo scoppio.

La bomba rinvenuta in un’abitazione in ristrutturazione è stata trasportata e neutralizzata dagli artificieri. Operazioni coordinate dai carabinieri secondo il modello ICS È stato fatto brillare nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio, l’ordigno bellico ritrovato venerdì scorso all’interno di un’abitazione in ristrutturazione a Cabiate. L’ordigno, perfettamente conservato e ancora funzionante, è stato fatto brillare nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio, nella cava Luciano Manara di via 24 Maggio a Lentate sul Seveso. L’esplosione controllata ha provocato un forte boato, ma si è svolta in piena sicurezza e senza alcun rischio per la popolazione.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Brixia 35 Bomba di Rovereto, il video dell'esplosione (controllata) Ieri, domenica 11 gennaio, alle ore 16 circa, si è conclusa con successo la procedura di detonazione controllata della bomba di Rovereto. Nuova bomba a Latina: l'esplosione distrugge l'ingresso di una casa in via Faggiana Nella notte di domenica 28 dicembre, a Latina, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato l’ingresso di una abitazione in via Faggiana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brixia 35 Argomenti discussi: Bomba Brixia modello 35 trovata in una casa a Cabiate: esplosione controllata nella cava di Lentate. Scoperta durante una ristrutturazione, la bomba Brixia modello 35 è stata trasportata e fatta brillare in sicurezza a Lentate sul Seveso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.