Bologna onora Carolina Picchio | studenti chiedono una dedica contro il cyberbullismo Il padre presente all’iniziativa

Bologna dedica uno spazio pubblico a Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo. Gli studenti si sono riuniti per chiedere un gesto simbolico, mentre il padre della ragazza era presente all’iniziativa. La proposta ha ottenuto entusiasmo tra i presenti, che vogliono ricordare la giovane e sensibilizzare sulla lotta contro il cyberbullismo.

Bologna, 10 febbraio 2026 – L'eco di una tragedia del 2013 risuona oggi nelle sale dell'Assemblea legislativa di Bologna, dove gli studenti hanno presentato una proposta toccante e significativa: intitolare una strada, una piazza o un giardino a Carolina Picchio, la giovane vittima di cyberbullismo. L'iniziativa, nata nell'ambito del Safer Internet Day, mira a trasformare il ricordo di Carolina in un monito costante contro la violenza digitale e a promuovere una cultura del rispetto online. L'evento si è svolto in un clima di profonda riflessione, con il presidente dell'Assemblea, Maurizio Fabbri, che ha sottolineato la natura ambivalente degli strumenti di comunicazione moderni.

