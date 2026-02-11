Bologna | Navile e Santo Stefano verso nuovi mercati di prossimità con 750mila euro di investimenti

Bologna investe 750mila euro per rilanciare i quartieri di Navile e Santo Stefano. I fondi serviranno a creare nuovi mercati di prossimità, puntando a rafforzare il commercio locale e migliorare i servizi per i residenti. La città ha deciso di puntare sui quartieri, con un piano concreto di investimenti per riqualificare gli spazi e dare nuova vita alle aree commerciali.

Bologna Rilancia i Quartieri: Navile e Santo Stefano Puntano a Nuovi Mercati di Prossimità. Bologna si appresta a un’operazione di rinnovamento urbano focalizzata sul commercio di prossimità nei quartieri di Navile e Santo Stefano. L’iniziativa, promossa dal Comune, mira a contrastare gli effetti della pandemia e dell’ascesa dell’e-commerce, attraverso la creazione di due nuovi hub commerciali. L’assessora all’Economia di vicinato e commercio, Luisa Guidone, e la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, hanno presentato il piano, che prevede la candidatura di due aree specifiche a un bando regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Provincia di Parma approva nuovi fondi per le scuole.

Pronti due hub urbani: Navile e Santo Stefano riavranno i loro mercatiIl Comune candida due aree al bando regionale per il commercio. Fari accesi su via Corticella e il quadrilatero di via Murri-via Dagnini. msn.com

Commercio di prossimità. Nuovi hub urbani in arrivo: saranno al Navile e al Santo StefanoDopo il Mercato delle Erbe, il percorso prosegue con un unico obiettivo: Reperire i fondi regionali da investire e rilanciare così le attività commerciali che ne hanno bisogno. La presidente Mazzoni ... bolognatoday.it

