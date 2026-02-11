Bologna nasce un' unica Senologia | il video

A Bologna nasce un nuovo centro dedicato alla senologia, unendo le forze tra Ausl e Irccs Policlinico Sant’Orsola. È uno dei più grandi d’Italia, pensato per migliorare diagnosi e screening. Il centro si propone di offrire servizi più efficienti e puntuali a tutte le donne della regione. La collaborazione tra le due strutture punta a rafforzare le capacità di diagnosi e a ridurre i tempi di attesa. È un passo importante per la sanità locale, che ora punta a diventare un punto di riferimento nel settore.

