Bologna-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Questa sera il Bologna riceve la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca in diretta in tv e streaming, e i biancoblù cercano di qualificarsi per la semifinale. La sfida si prospetta intensa, con entrambe le squadre che vogliono passare il turno.

(Adnkronos) – Ultimo quarto di finale in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 11 febbraio, il Bologna ospita la Lazio – in diretta tv e streaming, in chiaro – a caccia di un pass per la semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell'ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro la Juventus. La sfida tra Bologna e Lazio è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

