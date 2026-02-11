Bologna-Lazio di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera alle 21 si gioca Bologna-Lazio, la partita dei quarti di Coppa Italia. Chi vince avrà la chance di affrontare l’Inter in semifinale. I tifosi sono già in ansia per questa sfida che può cambiare il loro cammino nella competizione.

Bologna-Lazio è la partita dei quarti di Coppa Italia che si gioca oggi alle 21. Chi passa il turno sfida l'Inter in semifinale. Diretta tv e streaming in chiaro gratis su Italia 1.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Bologna Lazio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Moldova-Italia 0-2: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali

Ultime notizie su Bologna Lazio

Argomenti discussi: Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Bologna-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Pronostico Bologna-Lazio quote quarti di finale Coppa Italia; Bologna-Lazio, probabili: possibili chance dal 1' per Cambiaghi e Ratkov.

Bologna-Lazio, tra Italiano e Sarri c'è in palio un posto in semifinale: il pronosticoPronostico Bologna-Lazio quote analisi statistiche precedenti quarti di finale Coppa Italia in programma mercoledì 11 febbraio ore 21 ... gazzetta.it

Coppa Italia: Bologna-Lazio in campo mercoledì alle 21 DIRETTALa Lazio, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, si tuffa nella competizione nazionale diventata, a questo punto della stagione, la porta principale per accedere all'Europa e non trascorrere un ... ansa.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Bologna- #Lazio x.com

Bologna e Lazio si giocano l’ultimo pass per le semifinali di Coppa Italia. I rossoblù arrivano da un periodo molto complicato in campionato: quattro ko consecutivi che hanno frenato la corsa della squadra di Italiano. Situazione diversa per la Lazio, reduce - facebook.com facebook