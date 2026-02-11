Bologna-Lazio Coppa Italia 11-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Questa sera il Dall’Ara ospita uno dei quarti di finale di Coppa Italia. Alle 21, Bologna e Lazio scendono in campo per conquistare un passaggio in semifinale. Le squadre sono pronte, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati in campo. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre in questa sfida decisiva.

L’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia va in scena mercoledì al Dall’Ara e ci sono di fronte Bologna e Lazio. I felsinei sono in crisi totale e hanno appena perso anche il derby contro il Parma, rimanendo fermi al decimo posto e lontani dalle zone europee. La squadra emiliana sta ottenendo risultati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera alle 21 al Dall’Ara si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio.

Questa sera al Dall’Ara si gioca Bologna contro Lazio, ultima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.

