Bologna-Lazio Coppa Italia 11-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Questa sera alle 21 al Dall’Ara si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Le due squadre scendono in campo con molte aspettative. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire la partita che può regalare un passaggio in semifinale. Entrambe le formazioni si preparano con i convocati e le quote sono già in movimento. La sfida promette emozioni e sorprese, con i giocatori pronti a dare il massimo.

L’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia va in scena mercoledì al Dall’Ara e ci sono di fronte Bologna e Lazio. I felsinei sono in crisi totale e hanno appena perso anche il derby contro il Parma, rimanendo fermi al decimo posto e lontani dalle zone europee. La squadra emiliana sta ottenendo risultati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera al Dall’Ara si gioca Bologna contro Lazio, ultima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.

