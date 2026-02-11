Bologna altro sabotaggio ai treni tranciati cavi lungo linea merci si indaga per eventuali collegamenti con Castel Maggiore

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno ha tranciato i cavi lungo la linea di cintura di Bologna. Si tratta di un tratto che i treni merci usano per attraversare l’area a nord della città, senza passare dalla stazione centrale. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano collegamenti con il recente episodio a Castel Maggiore. La polizia sta esaminando i danni e raccogliendo testimonianze, mentre il traffico ferroviario resta sotto stretta sorveglianza.

L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando sono stati tranciati dei cavi lungo la linea di cintura, il tracciato utilizzato dai treni merci che collega da est a ovest l'area a nord di Bologna, evitando il passaggio dalla stazione centrale Un nuovo atto di sabotaggio ai tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bologna, altro sabotaggio ai treni, tranciati cavi lungo linea merci, si indaga per eventuali collegamenti con Castel Maggiore Approfondimenti su Bologna Castel Maggiore Bologna, altro sabotaggio ai treni: tranciati i cavi lungo la linea merci Questa notte a Bologna si è verificato un nuovo sabotaggio ai treni. Sabotaggio treni, cavi ferroviari tranciati Bologna-Padova, Mit: "Chiederemo costo danni ai responsabili, si indaga per terrorismo" Questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Padova sono stati tranciati alcuni cavi, causando gravi disagi ai viaggiatori nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bologna Castel Maggiore Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, una rivendicazione per tre ordigni diversi; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Bologna, sabotaggio all'Alta velocità. Analisi sull'ordigno inesploso: Pista anarchica legata ai Giochi o contro il governo; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza. Sabotaggi ai treni tra Bologna e Marche, endorsement anarchico online e indagini per terrorismoSabotaggi ai treni tra Bologna e Marche: spuntano post di sostegno e rivendicazioni. Procure al lavoro per terrorismo, focus sull’ordigno inesploso. lamilano.it Sabotaggio treni, la rivendicazione degli anarchici: «Fuoco alle olimpiadi e a chi le produce»A due giorni dall'attentato incendiario lungo i binari ferroviari di Castel Maggiore (Bologna), dove un ordigno artigianale ha creato enormi disagi ... msn.com Indagini in corso per capire se ci siano collegamenti con l'episodio di sabato mattina a Castel Maggiore - facebook.com facebook Gli #artificieri del reggimento #Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno neutralizzato un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, del peso complessivo di circa 45 kg, rinvenuto presso un cantiere edile in località Rastignano, nel Comune di Pianoro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.