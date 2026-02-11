Bologna altro sabotaggio ai treni tranciati cavi lungo linea merci si indaga per eventuali collegamenti con Castel Maggiore

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno ha tranciato i cavi lungo la linea di cintura di Bologna. Si tratta di un tratto che i treni merci usano per attraversare l’area a nord della città, senza passare dalla stazione centrale. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano collegamenti con il recente episodio a Castel Maggiore. La polizia sta esaminando i danni e raccogliendo testimonianze, mentre il traffico ferroviario resta sotto stretta sorveglianza.

L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando sono stati tranciati dei cavi lungo la linea di cintura, il tracciato utilizzato dai treni merci che collega da est a ovest l'area a nord di Bologna, evitando il passaggio dalla stazione centrale Un nuovo atto di sabotaggio ai tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Questa notte a Bologna si è verificato un nuovo sabotaggio ai treni.

Sabotaggio treni, cavi ferroviari tranciati Bologna-Padova, Mit: "Chiederemo costo danni ai responsabili, si indaga per terrorismo"

Questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Padova sono stati tranciati alcuni cavi, causando gravi disagi ai viaggiatori nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina.

