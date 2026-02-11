Bol On Ice l’annuncio | Malinin protagonista dell’edizione 2027

Bologna si prepara ad accogliere il grande protagonista del pattinaggio su ghiaccio, Ilia Malinin. L’atleta americano, che ha già conquistato il pubblico alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sarà il volto principale dell’edizione 2027 di Bol On Ice. La sua performance ha lasciato il segno e ora tutti aspettano di vederlo ancora una volta in azione, questa volta in una manifestazione che promette di essere imperdibile.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Tutti in piedi per Ilia Malinin, il funambolo del pattinaggio su ghiaccio (definito 'Quad God') che ha incantato il mondo con la sua recente esibizione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove ha già trascinato la squadra americana al trionfo nella competizione a squadre e, dove, dopo il primo posto del programma corto del singolo maschile, domani si esibirà nel programma libero. Charlene Guignard & Marco Fabbri,performs during the figure skating programme Bol On Ice, 4th edition, on 5 January 2025 at the Unipol Arena in Bologna. Italy (Photo by Andrea MartiniNurPhoto) (Photo by Andrea Martini NurPhoto via AFP) L'anticipazione di Signorini, patron di Bol On Ice: "Malinin ci sarà"

