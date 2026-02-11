Boga ha fatto scattare una reazione forte con Spalletti. L’allenatore dell’Inter potrebbe decidere di schierarlo dall’inizio nelle prossime partite, sorprendendo molti. Si parla di una possibile mossa a sorpresa, lasciando intuire che il giocatore del Nizza potrebbe avere più spazio in campo. I tifosi sono curiosi di vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

sul possibile impiego dal 1? dell’ex giocatore del Nizza. L’impatto di Jeremie Boga sul pianeta Juventus è stato immediato e dirompente, trasformandolo in meno di dieci giorni nel perfetto “apriscatole” per le strategie di Luciano Spalletti. Se la partita, come ama dire il tecnico, è una scatola vuota da riempire, l’ex Nizza ha dimostrato di saper forzare le serrature più complicate: lo testimoniano gli ingressi contro l’Atalanta e, soprattutto, l’assist decisivo per il pareggio in extremis di Kalulu contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga ha colpito Spalletti: possibile mossa a sorpresa con l’Inter. Ultimissime

Approfondimenti su Boga Spalletti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Boga Spalletti

Argomenti discussi: Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus; L'impatto di Boga, com'è andato il suo debutto con la Juventus e cosa può dare a Spalletti; Boga e il piano Juve per la rinascita: Spalletti, garantiscono Conte e De Zerbi ma Gasperini...; Pericoloso nell’uno contro uno e non solo: cosa porta Boga a Spalletti e perché la Juventus ha puntato su di lui.

Boga, sorpresa nella scatola Juve di Spalletti che già pensa a nuove soluzioni: non solo vice-YildizBuon impatto da subentrante, ora il francese si candida da titolare: l'allenatore cerca la soluzione tattica giusta per schierarlo in campo con il talento turco ... tuttosport.com

Juventus, annunciato il rinnovo di Yildiz. Spalletti: Sarà a disposizione con la LazioLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus, annunciato il rinnovo di Yildiz. Spalletti: 'Sarà a disposizione con la Lazio' ... sport.sky.it

Spalletti:" Boga può giocare in altre parti e ruoli, perché ha questa tecnica e sensibilità palla al piede. Poi abbiamo visto subito che ha quella personalità ed è andato a creare. Holm lo conosco da più tempo e mi aveva già colpito ed è cresciuto. Loro ci darann x.com

Forse è passato un po’ in sordina, ma l’acquisto di Boga potrebbe rivelarsi molto importante per il finale di stagione della Juventus. L’assist a Kalulu contro la Lazio è proprio il motivo per cui è stato preso, non solo “riserva” di Yildiz, ma anche l’uomo che può c - facebook.com facebook