Boga ha colpito Spalletti | possibile mossa a sorpresa con l’Inter Ultimissime
Boga ha fatto scattare una reazione forte con Spalletti. L’allenatore dell’Inter potrebbe decidere di schierarlo dall’inizio nelle prossime partite, sorprendendo molti. Si parla di una possibile mossa a sorpresa, lasciando intuire che il giocatore del Nizza potrebbe avere più spazio in campo. I tifosi sono curiosi di vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.
sul possibile impiego dal 1? dell’ex giocatore del Nizza. L’impatto di Jeremie Boga sul pianeta Juventus è stato immediato e dirompente, trasformandolo in meno di dieci giorni nel perfetto “apriscatole” per le strategie di Luciano Spalletti. Se la partita, come ama dire il tecnico, è una scatola vuota da riempire, l’ex Nizza ha dimostrato di saper forzare le serrature più complicate: lo testimoniano gli ingressi contro l’Atalanta e, soprattutto, l’assist decisivo per il pareggio in extremis di Kalulu contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Probabili formazioni Fiorentina Juve: una grande sorpresa, la mossa di Spalletti! Ultimissime sulle scelte al Franchi
Miretti titolare in Juve Pafos? Spalletti pensa alla mossa a sorpresa in Champions League, chi potrebbe fargli spazio: le ultimissime
Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus; L'impatto di Boga, com'è andato il suo debutto con la Juventus e cosa può dare a Spalletti; Boga e il piano Juve per la rinascita: Spalletti, garantiscono Conte e De Zerbi ma Gasperini...; Pericoloso nell'uno contro uno e non solo: cosa porta Boga a Spalletti e perché la Juventus ha puntato su di lui.
Boga, sorpresa nella scatola Juve di Spalletti che già pensa a nuove soluzioni: non solo vice-YildizBuon impatto da subentrante, ora il francese si candida da titolare: l'allenatore cerca la soluzione tattica giusta per schierarlo in campo con il talento turco ... tuttosport.com
Juventus, annunciato il rinnovo di Yildiz. Spalletti: Sarà a disposizione con la LazioLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus, annunciato il rinnovo di Yildiz. Spalletti: 'Sarà a disposizione con la Lazio' ... sport.sky.it
Spalletti:" Boga può giocare in altre parti e ruoli, perché ha questa tecnica e sensibilità palla al piede. Poi abbiamo visto subito che ha quella personalità ed è andato a creare. Holm lo conosco da più tempo e mi aveva già colpito ed è cresciuto. Loro ci darann x.com
Forse è passato un po’ in sordina, ma l’acquisto di Boga potrebbe rivelarsi molto importante per il finale di stagione della Juventus. L’assist a Kalulu contro la Lazio è proprio il motivo per cui è stato preso, non solo “riserva” di Yildiz, ma anche l’uomo che può c - facebook.com facebook
