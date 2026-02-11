Boga cambia la Juve | l’asso nella manica di Spalletti per il derby con l’Inter

Jeremie Boga cambia marcia e si prende subito una chance importante nella Juventus di Spalletti. Dopo aver passato 40 minuti tra la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta e il recupero contro la Lazio, l’attaccante ivoriano si mostra più deciso e pronto a inserirsi nei piani del tecnico toscano. Spalletti lo considera un’arma in più per il derby contro l’Inter, e già si sente parlare di un suo possibile utilizzo titolare. Boga si è ripreso la scena in poco tempo, passando da oggetto misterioso a elemento chiave per la manovra biancon

Sono bastati 40 minuti totali, spalmati tra la sfida di Coppa Italia a Bergamo e il pareggio strappato nel recupero contro la Lazio, per trasformare Jeremie Boga da oggetto misterioso a potenziale chiave tattica della nuova Juventus di Luciano Spalletti. L’impatto dell’ivoriano è stato dirompente: suo l’assist al 96? per il colpo di testa di Kalulu che ha evitato il ko interno nell’ultimo turno di campionato, ma sono stati soprattutto i suoi strappi palla al piede a offrire al tecnico bianconero una nuova soluzione offensiva. La vera notizia che emerge dalla Continassa, secondo quanto riportato da Tuttosport, riguarda la possibile coesistenza tra l’ex Nizza e Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Boga cambia la Juve: l’asso nella manica di Spalletti per il derby con l’Inter Approfondimenti su Boga Juve Calciomercato Juve: visita a sorpresa alla Continassa. Spalletti asso nella manica per il grande colpo della dirigenza! Novità importanti Una visita a sorpresa alla Continassa alimenta le voci di un possibile colpo di mercato della Juventus, con Spalletti come figura chiave nella strategia della dirigenza. Muharemovic Juve, è scontro totale con l’Inter: Marotta prova lo sgarbo, ma i bianconeri hanno un asso nella manica. Le ultime Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Boga Juve Argomenti discussi: Blitz Juve, è fatta per Boga! Ufficiale il prestito dal Nizza: Arrivo al momento giusto; UFFICIALE | Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus; Juve, primo colpo: dal Nizza arriva Boga. Joao Mario-Holm, scambio fatto; Blitz Juve: ecco Boga. Boga, sorpresa nella scatola Juve di Spalletti che già pensa a nuove soluzioni: non solo vice-YildizBuon impatto da subentrante, ora il francese si candida da titolare: l'allenatore cerca la soluzione tattica giusta per schierarlo in campo con il talento turco ... tuttosport.com Boga impatto devastante col mondo Juve, assist e sprint che possono tornare utiliL'impatto di Jeremie Boga sul mondo Juventus è stato davvero devastante, assist e sprint che possono tornare utili a Luciano Spalletti. calciomercato.it Le incomprensibili scelte di un mercato che a volte sembra solo mescolare le carte ma non cambiare la sostanza. Boga in Italia ha di fatto fallito, eppure... Juventus Lega Serie A #boga #juventus #nizza #mercato #atalanta - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.