Bocchino resta escluso dalle celebrazioni in Consiglio regionale E si fa l’evento parallelo

In Toscana, il Giorno del Ricordo si trasforma in una giornata di divisioni. Bocchino resta fuori dalle celebrazioni ufficiali in Consiglio regionale, mentre alcuni esponenti organizzano un evento parallelo per ricordare le vittime delle foibe. La spaccatura tra i gruppi politici si fa evidente, con tensioni che si fanno sentire anche fuori dall’aula.

In Toscana il Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe verrà ricordato per la spaccatura del consiglio regionale. L’intervento – prima previsto e poi cancellato – di Italo Bocchino (foto) in Consiglio regionale ha scatenato una bufera a non finire. Il direttore del Secolo d’Italia alla fine ha parlato sì, ma nella Sala Affreschi, accanto all’aula del Consiglio che nel frattempo si era svuotata per l’uscita del centrodestra (fatta eccezione per Massimiliano Simoni, vannacciano che ha dato il benservito alla Lega). Così il Giorno del Ricordo, di fatto, si è spezzato in due: da una parte il consiglio decimato, dall’altra gli interventi del centrodestra e il cortometraggio realizzato da Federica Martini Masoni, imprenditrice toscana, nipote di un esule giuliano-dalmata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questa mattina si è saputo che Italo Bocchino non parteciperà alla cerimonia del Giorno del Ricordo in Consiglio Regionale della Toscana.

