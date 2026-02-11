BLOG | Uomini che non sanno perdere | il narcisismo dietro molti femminicidi
In Italia, alcuni uomini reagiscono con violenza quando una relazione finisce. Non riescono ad accettare il fallimento, vedono la rottura come un affronto personale da punire. Questo comportamento porta spesso a tragedie, anche femminicidi, dove il narcisismo si mescola alla paura di perdere il controllo. La fine di un amore diventa così un momento di crisi estreme, con conseguenze drammatiche.
Ci sono uomini che non sanno perdere. Non una partita, non un lavoro. Non sanno perdere una donna. La fine di una relazione, per loro, non è un dolore da attraversare, ma un affronto da vendicare. Dietro molti femminicidi si nasconde un narcisismo fragile, ferito, incapace di tollerare la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
