Blocco navale? No fumo negli occhi Il giurista sul ddl del governo | Inutile e contrario alla Convenzione ONU

11 feb 2026

Il governo prepara un disegno di legge che dovrebbe inserire norme per bloccare l’ingresso di navi nelle acque italiane. Tuttavia, un giurista mette in dubbio l’efficacia di questa mossa, definendola “inutile” e in contrasto con la Convenzione ONU. La misura, che si presenta come un passo per controllare i flussi, rischia di essere solo un’illusione, secondo gli esperti legali.

Il disegno di legge che il governo si appresta a portare in Consiglio dei ministri dovrebbe contenere anche norme per impedire l’ingresso di navi nelle acque territoriali italiane. “E’ inutile e per lo più illegittimo secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, spiega senza incertezze Giuseppe Cataldi, ordinario di Diritto internazionale all’Università L’Orientale di Napoli e presidente dell’Associazione internazionale del diritto del mare. Ma andiamo con ordine. Ecco cosa dice l’ articolo 10 del testo che circola già dalla vigilia del Cdm dice che “nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

