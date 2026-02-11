Blitz nel casolare Due ditte fantasma e 13 operai in nero
Questa mattina, la polizia ha fatto un blitz in un casolare nella zona di Castelnuovo, a sud di Prato. Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto due ditte fantasma e 13 operai in nero che lavoravano sul posto. La scoperta arriva dopo settimane di controlli e porta a nuove domande sul lavoro irregolare nella zona.
Ci risiamo: due ditte fantasma in un casolare. È quanto hanno scoperto gli agenti del nucleo di polizia ambientale e del nucleo investigativo della Polizia Locale al termine di un blitz nella zona di Castelnuovo, nella parte sud di Prato. Nel mirino un immobile di proprietà di cittadini italiani, affittato a persone di nazionalità cinese. All’interno, due abitazioni e un magazzino al piano terra trasformato in laboratorio: oltre trenta macchinari per la confezione di abbigliamento e due attività distinte, entrambe completamente sconosciute alla Camera di Commercio. Le abitazioni, invece, venivano utilizzate come alloggio per gli operai. 🔗 Leggi su Lanazione.it
