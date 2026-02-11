Questa mattina, la polizia ha fatto un blitz in un casolare nella zona di Castelnuovo, a sud di Prato. Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto due ditte fantasma e 13 operai in nero che lavoravano sul posto. La scoperta arriva dopo settimane di controlli e porta a nuove domande sul lavoro irregolare nella zona.

Ci risiamo: due ditte fantasma in un casolare. È quanto hanno scoperto gli agenti del nucleo di polizia ambientale e del nucleo investigativo della Polizia Locale al termine di un blitz nella zona di Castelnuovo, nella parte sud di Prato. Nel mirino un immobile di proprietà di cittadini italiani, affittato a persone di nazionalità cinese. All’interno, due abitazioni e un magazzino al piano terra trasformato in laboratorio: oltre trenta macchinari per la confezione di abbigliamento e due attività distinte, entrambe completamente sconosciute alla Camera di Commercio. Le abitazioni, invece, venivano utilizzate come alloggio per gli operai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz nel casolare. Due ditte fantasma e 13 operai in nero

Approfondimenti su Castelnuovo Prato

Gli agenti della polizia locale di Prato hanno scoperto due ditte fantasma in un casolare nella frazione di Castelnuovo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Castelnuovo Prato

Argomenti discussi: Blitz nel casolare. Due ditte fantasma e 13 operai in nero; Blitz nel casolare: la polizia locale scopre due ditte di confezioni fantasma con 13 lavoratori a nero; Ditte fantasma e nove clandestini in un casolare: due denunce; Serra della droga tra Nicosia e Nissoria: un casolare come base operativa, 2 giovani nei guai.

Blitz nel casolare delle ditte fantasmaPRATO: Nell'immobile erano state allestite due attività di confezione non iscritte alla Camera di Commercio. Due persone denunciate dalla polizia locale ... toscanamedianews.it

Prato, scoperte due ditte fantasma in un casolare: blitz della Polizia Locale, due denunceDue ditte fantasma in un casolare: è quanto hanno scoperto gli agenti del nucleo di polizia ambientale e del nucleo investigativo della Polizia Locale di Prato, a conclusione di un blitz effettuato ne ... 055firenze.it

Serra della droga tra Nicosia e Nissoria: un casolare come base operativa, 2 giovani nei guai Blitz antidroga della Polizia di nella zona nord della provincia di Enna.... - facebook.com facebook