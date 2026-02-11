‘Bimbi trascinati e legati alle seggioline’ | il nido infernale di Verona sotto sequestro

Questa mattina, i Carabinieri hanno sequestrato un asilo nido nel centro di Verona dopo aver scoperto condizioni terribili. I bambini venivano trascinati a forza, legati alle sedie e puniti al buio. Alcuni erano privati di cibo, mentre i caregiver si comportavano in modo violento e irresponsabile. Gli investigatori hanno trovato un ambiente che mette paura e che ora sarà sottoposto a verifiche approfondite.

Legati al buio, l'incubo dei bambini. Un asilo nido trasformato in un incubo. Bambini trascinati a forza, legati alle seggioline, puniti al buio e privati di cibo: è questa la drammatica realtà documentata dai Carabinieri in un asilo nido privato nel centro di Verona. Cinque educatrici, tra cui due titolari, sono finite sotto interdittiva di esercizio della professione per un anno, dopo la richiesta della Procura e il provvedimento del Gip. Che cosa è successo nell'asilo nido di Verona. L'indagine, partita a dicembre scorso dopo la segnalazione di un tirocinante, ha portato allo shock dei genitori e alla chiusura immediata della struttura.

