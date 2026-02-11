Arrivano notizie drammatiche da Verona, dove cinque educatrici di un asilo nido sono state interdette dal loro lavoro per maltrattamenti ai danni di bambini tra i 9 mesi e i 3 anni. La struttura è stata sequestrata dai carabinieri, che hanno avviato un’indagine e sospeso le educatrici per un anno. I piccoli coinvolti sono stati affidati ad altre strutture, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare per chiarire tutto il contesto di questa vicenda.

Arriva da Verona l’ultimo caso di maltrattamenti in un asilo. I carabinieri hanno eseguito un’ interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro della città, che è stato sequestrato. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari arriva al termine di una indagine avviata a dicembre. Le vittime hanno età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. Dalle immagini delle telecamere – come riporta l’Arena di Verona – è emerso che i bambini venivano spostati da un luogo all’altro con strattonamenti e spintoni, venivano dati schiaffi e pizzicotti, al corpo e al volto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbi tra i 9 mesi e i 3 anni maltratti in un asilo nido: 5 educatrici interdette, struttura sequestrata

