Bimba resta incinta per colpa degli abusi del padre nel Bresciano | lui la violentava di continuo da anni
La vicenda di una bambina di pochi anni al Bresciano ha sconvolto l’intera comunità. La piccola è rimasta incinta a causa degli abusi ripetuti da parte del padre, che la violentava da quando era molto piccola. Le indagini sono in corso, e la famiglia è già sotto shock per quanto accaduto.
Il padre avrebbe abusato della figlia fin dalla più tenera età della bimba. Le violenze sessuali andavano avanti da anni. Solo il ricovero in ospedale della bimba ha posto fine a tutto questo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Bresciano Abusi
Incinta del padre dopo anni di abusi in famiglia: arrestato per violenza sessuale nel Bresciano
La polizia ha arrestato un uomo nel Bresciano con l’accusa di violenza sessuale su una minore.
Trieste, bimba di 8 anni prelevata da scuola e trasferita in comunità, madre: "Non la vedo da febbraio, aveva denunciato abusi da parte del padre"
Ultime notizie su Bresciano Abusi
Argomenti discussi: Brescia, abusa della figlia: minorenne resta incinta. Padre arrestato; Bambina incinta: il papà l'ha violentata ripetutamente; Abusa per anni della figlia minorenne che resta incinta: arrestato; Padre violenta figlia minorenne che resta incinta, gravidanza scoperta dalla madre: aveva dolori addominali.
Bambina incinta: il papà l'ha violentata ripetutamenteA scoprire la gravidanza sono stati i medici dell'ospedale dove la piccola era stata portata dalla madre preoccupata per i forti dolori addominali ... today.it
Brescia, abusa della figlia: minorenne resta incinta. Padre arrestatoLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo residente in provincia di Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne. La ragazzina è rimasta incinta a seguito degli ... tg24.sky.it
Bimba di due anni morta a Bordighera, lunedì l’autopsia: la madre resta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia Sequestrata la casa di Montenero, i carabinieri indagano sui traumi rilevati sul corpo della piccola Beatrice - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.