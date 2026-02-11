Bimba morta a Bordighera le liti in casa e la denuncia per maltrattamenti | accertamenti sulla famiglia

La polizia indaga sulla morte di una bambina di due anni a Bordighera. La madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Sono in corso verifiche per capire cosa sia successo in quella casa, dove si sono registrate anche liti e segnalazioni di maltrattamenti. La comunità resta sconvolta da questa tragedia.

