bici regina nel traffico per studenti e badanti il boom non si ferma

Questa mattina le bici sono tornate protagoniste nel traffico cittadino, usate da studenti e badanti per spostarsi. Il boom delle due ruote non si ferma, e le strade si riempiono di biciclette. Dietro ogni bicicletta, c’è una quotidianità fatta di freni, sellini e ruote da sistemare, come si vede nelle vetrine di molti negozi che vendono e riparano biciclette. La scena si ripete ogni giorno, con persone che preferiscono pedalare invece di usare l’auto.

Due vetrine, la luce, dietro una vita che si è dipanata tra freni e sellini, ruote, catene e cavalletti da sistemare. Via Palestro, oltre quelle vetrine c’è Patrizio Vitali, 68 anni, che ha iniziato a riparare biciclette quando era poco più di un ragazzino. "Adesso sono in pensione, dopo anni di onorato servizio ho raggiunto l’età. Ma resto qui, mi piace il lavoro, sistemare le bici, aprire le porte a clienti che chiedono magari una mano, che metta in sesto la loro due ruote. E’ più forte di me, non riesco a stare con le mani in mano e del resto non sono stato fermo mai. Così continuo ad alzare la saracinesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

