Biathlon nella 15 km femminile è doppietta francese fuori dal podio Wierer Lontana Michela Carrara

La gara di biathlon 15 km femminile si è conclusa con una doppietta francese, lasciando a mani vuote le italiane. Michela Carrara non è riuscita a entrare nei primi tre, mentre Wierer è uscita dalla zona medaglie. La delusione è grande, soprattutto perché ci si aspettava un risultato migliore.

Bisogna dirlo, ci si aspettava decisamente di più. Niente medaglia per l’italia nella 15 km Individuale femminile di biathlon. Nella prima gara riservata alle donne di questa Olimpiade il pronostico viene rispettato. In parte. Sì, perché se da un lato abbiamo una doppietta francese, oro per Julia Simon, argento per la leader di Coppa del Mondo Lou Jeanmonnot, dall’altro, sorprende la presenza al terzo posto della bulgara Lora Hristova, zero errori al poligono. Quello che sarebbe servito a Dorothea Wierer, che con 1920 ha chiuso al quinto posto. La campionessa azzurra, padrona di casa, essendo originaria di Anterselva, dove si svolgono le gare di biathlon a questa Olimpiade, ha terminato a quasi mezzo minuto dal podio: peccato, con 2020 sarebbe stato argento.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Biathlon Italia Milano Cortina 2026, Wierer è quinta nella 15 km individuale del biathlon. Vittozzi lontana dal podio A Anterselva, Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella gara di biathlon. Wierer, un errore costa caro: è quinta nella 15 km di biathlon. Doppietta francese Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella prova dei 15 km di biathlon. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Biathlon Italia Argomenti discussi: Olimpiadi 2026: guida completa al biathlon individuale femminile da 15 km; Dorothea Wierer a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 km donne e streaming; Biathlon, nella 15 km Wierer al quinto posto: Non stavo bene, giornata da dimenticare sugli sci. MILANO-CORTINA - Sci, Biathlon: doppietta Francia nella 15 km, azzurre fuori dal podioNiente podio per le azzurre del biathlon ai Giochi di Milano Cortina. Nella 15 km femminile è doppietta della Francia con il successo di Julia Simon, oro, davanti alla connazionale Lou Jeanmonnot. Ter ... napolimagazine.com Biathlon 15 km donne Milano-Cortina 2026: doppietta Francia, Wierer quinta con rimpiantoDoppietta francese con Julia Simon e Lou Jeanmonnot nell’Individuale femminile. Bronzo alla bulgara Hristova. Wierer quinta con rimpianti, Vittozzi lontana dal ... sportface.it Tassidermia Michela. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. Ciao amici! Vi sono mancata È da un po’ che non vi mostro le mie opere… ahimè, il tempo da dedicare alla tassidermia è sempre poco, ma non posso starne lontana troppo a lungo! Per iniziare que - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.