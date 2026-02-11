Pierluigi Bersani non si trattiene e attacca duramente Giorgia Meloni durante la trasmissione di DiMartedì. Con il tono acceso, l’ex segretario del Pd commenta con sarcasmo le posizioni della premier, arrivando a chiedersi “E questa qui sarebbe una patriota?”. Bersani si lascia andare a parole forti, senza nascondere il suo scontento nei confronti del governo e della sua leader. La sua uscita, avvenuta in diretta, ha scatenato reazioni diverse tra gli spettatori.

Pierluigi Bersani si conferma non esattamente un campione di bon ton. Giocando in casa, ospite a DiMartedì di Floris, preso dal sacro furore antigovernativo, non controlla la favella. E gli scappa una brutta frase. “E questa qui sarebbe una patriota?”. Il riferimento neanche a dirlo è alla premier Giorgia Meloni che sarebbe accucciata all’ombra di Donald Trump. L’ex segretario del Pd, del resto, è lo stesso che nel 2013, invitando i compagni a contrastare duramente il nemico Berlusconi, inventò la frase “ Siam mica qui a smacchiare i giaguari”. L’insulto di Bersani a Meloni: e questa qui sarebbe una patriota?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bersani senza controllo contro Meloni a DiMartedì: “E questa qui sarebbe una patriota?” (video)

Domenica mattina, Giorgia Meloni ha postato sui social un video degli attivisti di sinistra e antagonisti che protestano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Pierluigi Bersani non le manda a dire e attacca duramente Giorgia Meloni.

