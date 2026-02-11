Berrettini risorge | ranking in crescita obiettivo Slam e servizio potenziato dopo gli infortuni

Matteo Berrettini insegue di nuovo la vetta. Dopo mesi di infortuni e stop, il tennista italiano torna a fare sul serio: il suo ranking è in risalita, e ora punta forte a conquistare uno Slam. Ha migliorato il servizio e si sente più forte, pronto a ripartire con obiettivi chiari.

Jacopo Berrettini guarda al futuro con rinnovato ottimismo, dopo aver superato un periodo di difficoltà fisiche e sportive. L’obiettivo del tennista romano è ambizioso: conquistare un posto nelle qualificazioni dei tornei del Grande Slam. Questa rinascita è maturata grazie a un lavoro costante, alla resilienza e al supporto fondamentale della famiglia, in particolare del fratello Matteo. La sua attuale posizione nel ranking mondiale, la numero 298, rappresenta un punto di partenza per una nuova fase della sua carriera. Il percorso di Jacopo Berrettini è stato segnato da un lungo periodo di stop forzato a causa di infortuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Berrettini Ranking

Dopo il match di Coppa Italia al Maradona, Trenitalia ha deciso di aumentare i treni sulla Linea 2.

Il Napoli torna a vincere, ma l’emergenza infortuni non si ferma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Berrettini Ranking

Ecco la nuova classifica Atp degli italiani: Musetti al suo best ranking, Berrettini in corsa per le Finals di TorinoDopo la vittoria ad Amburgo e la finale allo Swiss Open, gli azzurri hanno fatto un importante salto in avanti. Il più alto resta però Jannik Sinner Il tennis italiano continua a essere protagonista d ... ilfattoquotidiano.it

Volandri: Il ranking in Davis non conta. Berrettini: Capisco Musetti e Sinner, ma non è l'ultima chanceÈ l’Italia che non molla. Quella che all'occorrenza sa anche soffrire. A denti stretti. E col cuore in gola. Questo non è un torneo normale. È una competizione piena di sorprese e il ranking non lo ... gazzetta.it