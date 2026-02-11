Bernina la mela made in Valtellina | Un progetto per il nostro rilancio

Bernina debutta ufficialmente come la nuova mela del territorio. La regione punta forte su questo progetto per rilanciare la produzione locale e distinguersi nel mercato. La mela, chiamata Bernina, nasce in Valtellina e ora si presenta con l’obiettivo di farsi conoscere e apprezzare. Un passo deciso che potrebbe fare la differenza per gli agricoltori della zona.

Bormio (Sondrio) – Debutto a cinque cerchi per Bernina, la mela nata per affermarsi quale nuova, riconoscibile, «mela del territorio». Neonata, ma già con una storia considerevole perché dietro e alla base di questa varietà registrata (denominata tecnicamente MD03UNIBO) c'è un percorso condiviso arrivato a compimento dopo anni di studi sviluppati all'università di Bologna attraverso un programma di breeding e, in Valle, grazie al lavoro della Fondazione Fojanini. L'ingresso in società ufficiale, domenica, al Villaggio Coldiretti Valtellina sorto in piazza V Alpini a Bormio – dove rimarrà sino alla conclusione delle Olimpiadi invernali – per offrire, da questa straordinaria vetrina, il meglio delle produzioni agricole della provincia di Sondrio.

