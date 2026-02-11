Benzema-Ronaldo volano stracci! Il messaggio del francese dopo la firma con l’Al-Hilal | Vincerò io

Benzema ha mandato un messaggio diretto dopo aver firmato con l’Al-Hilal. Il francese si dice sicuro: “Vincerò io”. La rivalità tra i due ex compagni di squadra del Real Madrid si sposta in Arabia, e la tensione tra loro si fa più evidente. La sfida si fa più calda, e il campionato saudita diventa il nuovo palcoscenico di una vecchia rivalità.

Benzema si è presentato ufficialmente all’Al Hilal.

Karim Benzema cambia squadra e lascia l’Al-Ittihad per approdare all’Al-Hilal di Inzaghi.

