Beatrice Venezi è finita in carcere. Il celebre direttore d'orchestra inviso alla sinistra s'è ritrovato fra le sbarre della carcere della Giudecca, a Venezia. Non perché abbia commesso reati, però. È stata invitata dalla direttrice della casa circondariale Maurizia Campobasso per una lectio magistralis sul valore della musica come strumento per avvicinarsi alla bellezza. L'incontro, che ha ricevuto il sostegno dell'Amministrazione penitenziaria e del ministero della Giustizia, si è tenuto in uno degli spazi centrali delle attività rieducative del carcere, dove si svolgono iniziative culturali, teatrali e formative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Beatrice Venezi è finita in carcere, ma a fare lezione di musica ai detenuti

Beatrice Venezi ha fatto una lectio magistralis alle detenute in carcere, parlando di musica e del valore del bello.

La maestra Beatrice Venezi ha fatto il suo debutto al carcere femminile della Giudecca, a Venezia.

Beatrice Venezi, visita a Venezia (ma niente Fenice): lezione alle detenute su Verdi. «La musica non guarisce le ferite ma ci aiuta a sopportarle»In carcere il primo evento in laguna della direttrice dopo le proteste per la sua nomina al Gran Teatro. Messaggio del ministro Nordio, presenti il sottosegretario Mazzi e il presidente della Biennale ... corrieredelveneto.corriere.it

Lectio magistralis di Beatrice Venezi al carcere femminile. Brugnaro: La musica, come il lavoro, è uno strumento potente di crescita e di riscattoNella casa circondariale alla Giudecca, il maestro Beatrice Venezi è stata invitata dalla direttrice del carcere Maurizia Campobasso per una lectio magistralis sul valore della musica come strumento ... live.comune.venezia.it

LA MUSICA ENTRA IN CARCERE: LEZIONE DI BELLEZZA ALLA GIUDECCA Alla Casa circondariale della Giudecca lectio magistralis del maestro Beatrice Venezi. Un incontro sul valore della musica come strumento di crescita e riscatto personale. La cultur - facebook.com facebook

#VENEZIA Oggi alla Casa di reclusione femminile della Giudecca per la lectio magistralis del Maestro Beatrice Venezi. Un ringraziamento al Direttore Maurizia Campobasso, per aver voluto e organizzato questo momento di grande valore umano e culturale x.com