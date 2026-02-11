Battlefield 6 Stagione 2 | più tattica più ritmo più controllo sul campo di battaglia

La Stagione 2 di Battlefield 6 promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Gli sviluppatori hanno annunciato che ci saranno modifiche significative, puntando su un gameplay più tattico e un ritmo più sostenuto. I giocatori potranno contare su un maggiore controllo sul campo di battaglia, con nuove strategie e strumenti per affrontare le sfide. La novità arriva anche sui contenuti, ma l’obiettivo principale sembra essere un gameplay più coinvolgente e dinamico rispetto al passato.

La Stagione 2 di Battlefield 6 si prepara a cambiare in modo sostanziale l’esperienza di gioco, intervenendo non solo sui contenuti ma anche sulle fondamenta del gameplay. Il team ha delineato un piano chiaro: nuove mappe, modalità temporanee, progressione rivista e un ampio lavoro tecnico su armi, movimento e netcode, il tutto modellato anche sui back della community. Contaminated apre la stagione con combattimenti più serrati. Il debutto della stagione è affidato a Contaminated, una mappa costruita attorno a scontri ravvicinati e linee di ingaggio multiple. Non è un campo aperto caotico, ma uno spazio progettato per incentivare manovre di aggiramento, pressione costante e scelte tattiche più consapevoli. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Electronic Arts ha comunicato che la Stagione 2 di Battlefield 6 sarà disponibile dal 17 febbraio, mentre la Stagione 1 continuerà a offrire più contenuti.

