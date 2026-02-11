Battlefield 6 EA presenta la Stagione 2 con un trailer e svela le principali novità

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno annunciato ufficialmente l’arrivo della Stagione 2 di Battlefield 6. La presentazione è arrivata con un trailer cinematografico che mostra le principali novità del nuovo aggiornamento. I giocatori potranno aspettarsi nuove mappe, armi e modalità di gioco, senza perdere tempo: il rilascio è ormai alle porte.

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno ufficialmente svelato la Stagione 2 di Battlefield 6 con un trailer cinematografico che anticipa i principali contenuti del nuovo aggiornamento. La seconda stagione sarà disponibile dal 17 febbraio e punta a rafforzare l’esperienza sia sul fronte dei contenuti sia su quello delle fondamenta di gameplay. L’obiettivo dichiarato è rendere il gioco più leggibile, bilanciato e gratificante, rispondendo ai back della community. Il pacchetto include nuove mappe, modalità temporanee, miglioramenti alla progressione e interventi tecnici di ampia portata. Ulteriori dettagli verranno condivisi a breve con una roadmap ufficiale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

