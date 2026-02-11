In Aragona, il voto ha portato a una batosta per la sinistra di Sánchez. Vox avanza, mettendo sotto pressione i partiti di sinistra che temono di perdere terreno. I risultati di domenica scorsa spingono i socialisti e i loro alleati a riconsiderare la loro strategia in vista delle prossime sfide elettorali.

I pessimi risultati per la sinistra in Aragona, l’ultima regione dove si è votato domenica scorsa, hanno agitato ancora di più i sonni inquieti dei partiti alla sinistra del Psoe. Il riassunto di quello che è successo è sempre lo stesso, già visto un mese fa in Extremadura: il partito neofascista Vox cresce molto (anche qui, ha aumentato voti e raddoppiato seggi) – anche se rimane il terzo partito; i popolari perdono qualche voto e qualche seggio, ma rimangono primi. E i socialisti toccano fondo, elettoralmente parlando, ma sono comunque il secondo partito. Con l’aggravante, in questo caso, che chi capeggiava la lista era Pilar Alegría, fino a un mese e mezzo fa portavoce del governo di Pedro Sánchez e ministra dell’educazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Batosta in Aragona, Vox avanza. Scossa alla sinistra di Sánchez

L’ultima sconfitta elettorale in Aragona colpisce ancora il leader socialista Pedro Sanchez.

L’attuale politica migratoria in Spagna, con l’approvazione di una sanatoria per 500mila migranti, suscita reazioni contrastanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

