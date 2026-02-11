Basket EuroCup | la Reyer Venezia batte l’Hapoel Jerusalem e blinda il quarto posto nel Gruppo A

La Reyer Venezia chiude la fase a gironi dell’EuroCup con una vittoria importante. Al Taliercio, i veneti hanno battuto l’Hapoel Jerusalem per 83-80, consolidando il quarto posto nel Gruppo A. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con la squadra di casa che ha dimostrato carattere e determinazione. I giocatori veneziani, già qualificati, hanno concluso la seconda fase con una vittoria che rafforza la loro posizione in vista dei playoff.

