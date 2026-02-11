Basket Divisione regionale 1 I Legends partono forte poi crollano

I Legends continuano a perdere partita dopo partita. Questa volta, in casa, sono caduti contro gli Sky Walkers di Lucca con un punteggio di 52-71. Dopo un buon inizio, hanno subito un calo nel secondo tempo e non sono più riusciti a riprendere il ritmo. È la quinta sconfitta di fila per la squadra, che fatica a trovare il modo di uscire da questa crisi.

Quinta sconfitta consecutiva per i Legends che non sanno più vincere e tra le mura amiche soccombono davanti ai lucchesi dello Sky Walkers per 52-71 (parziali 17-15, 34-27, 39-44) nella gara della quarta giornata di ritorno della Divisione regionale 1 di basket. Partita già difficile sulla carta contro la squadra quinta in classifica, ma che i carraresi di coach Guglielmo Rossi approcciano bene, con i primi due quarti sicuramente positivi. Al primo intervallo è +2 ma nel secondo tempino i gialloviola allungano e con un parziale di 17-12 a metà gara è +7, un pò a sorpresa. Il temuto peggio arriva nella seconda parte: i carraresi lasciano negli spogliatoi l'attacco, nella terza frazione segnano solo 5 punti, i lucchesi ringraziano e con un pesante parziale di 5-17 recuperano, passano davanti e dopo mezz'ora di gioco i Legends sono scivolati a -5.

