Basile si dimette e Messina si divide | tra applausi sfoghi e ironia il popolo social non risparmia niente

Le dimissioni del sindaco Federico Basile hanno provocato un vero terremoto sui social e tra i politici. La città si divide tra chi applaude, chi si sfoga e chi ironizza sul caso. La tensione cresce, e il dibattito pubblico si accende con commenti e polemiche di ogni genere.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida in un momento delicato.

Messina, il sindaco Basile si dimette. Il centrodestra polemizza: Capriccio politico di De LucaPALERMO – Dimissioni per il sindaco di Messina, Federico Basile. Le ha annunciate lo stesso Basile, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Da diverse settimane in città si rincorrevano vo ... dire.it

Federico Basile si dimette da sindaco di Messina, strategia per essere rieletto, bufera a destra: Solo un capriccio politicoLa mossa concordata fra il sindaco e il leader del suo partito Cateno de Luca, serve a separare le elezioni per il comune dello Stretto dalle altre consultazioni ed avere maggiori possibilità di vitto ... blogsicilia.it

“Basile si dimette per un capriccio politico di De Luca”. Non siamo a Salerno ma a Messina. Stessa sorte per i sindaci in carica, stesso cognome, stessa dinamica. - facebook.com facebook

Messina, si dimette il sindaco Basile “Città non merita di vivere sotto scacco” dlvr.it/TQq0Ym #Sicilia #LiveSicilia x.com