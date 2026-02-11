Basile si dimette e Messina si divide | tra applausi sfoghi e ironia il popolo social non risparmia niente

Da messinatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dimissioni del sindaco Federico Basile hanno provocato un vero terremoto sui social e tra i politici. La città si divide tra chi applaude, chi si sfoga e chi ironizza sul caso. La tensione cresce, e il dibattito pubblico si accende con commenti e polemiche di ogni genere.

Le dimissioni del sindaco Federico Basile hanno scatenato un vero e proprio terremoto social e politico. Messina oggi commenta, ironizza e si sfoga dopo che Basile ha lasciato la guida della città prima della scadenza naturale del mandato. La pagina social di Messina Today è diventata subito un.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Basile Messina

Messina: Basile si dimette, La Fauci denuncia responsabilità politiche e rischio stallo per il PNRR.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida in un momento delicato.

Messina senza sindaco: Basile si dimette, città verso il commissariamento e nuove elezioni in primavera.

Federico Basile si è dimesso, lasciando il Comune di Messina senza un sindaco.

Ultime notizie su Basile Messina

basile si dimette eMessina, il sindaco Basile si dimette. Il centrodestra polemizza: Capriccio politico di De LucaPALERMO – Dimissioni per il sindaco di Messina, Federico Basile. Le ha annunciate lo stesso Basile, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Da diverse settimane in città si rincorrevano vo ... dire.it

Federico Basile si dimette da sindaco di Messina, strategia per essere rieletto, bufera a destra: Solo un capriccio politicoLa mossa concordata fra il sindaco e il leader del suo partito Cateno de Luca, serve a separare le elezioni per il comune dello Stretto dalle altre consultazioni ed avere maggiori possibilità di vitto ... blogsicilia.it

