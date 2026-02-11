Una lettera aperta denuncia come, invece di eliminare le barriere architettoniche in via Messori, ne siano state aggiunte di nuove. L’autore chiede ai politici di intervenire subito per risolvere il problema che riguarda molte persone con disabilità.

Una lettera ‘aperta’ rivolta al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e a tutti i capigruppo consiliari, per sensibilizzarli sul tema delle barriere architettoniche e sollecitare un loro intervento per la rimozione. A inviarla è Marianna Carlino, presidente di Adifa, Associazione Disabili e Familiari Aps: alla lettera è corredata dalla relazione redatta a luglio da Criba, Centro di Ricerca e Informazione sul Benessere Ambientale, con tanto di fotografie dei vari punti critici. Nello specifico, ad essere presa in considerazione è la zona di via Messori: come spiega il geometra Franco Modena, consigliere di Adifa, "l’anno scorso l’amministrazione comunale, con le risorse dal Pnrr, 100mila euro, ha messo mano al primo stralcio dei Peba, Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, per la riqualificazione dei marciapiedi di via Messori e parziale riqualificazione di ‘Isola Messori’ e lungo via Marco Polo Interna, per tutelare le persone con disabilità visiva, ipovedenti e non vedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barriere architettoniche in via Messori: "Invece di toglierle ne hanno aggiunte"

