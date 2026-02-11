Bariano tir si ribalta a ridosso del casello della A35 | traffico rallentato

Un tir si è ribaltato nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Bariano, vicino al casello Brebemi sulla A35. Il camion ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard rail, finendo sul lato destro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono notizie di feriti gravi. Il traffico è rallentato, con code e disagi lungo la strada.

Bariano. Si è riversato sul lato destro, probabilmente dopo essersi sbilanciato, il camion che nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio è finito contro il guard rail all'altezza del casello Brebemi. L'autista è rimasto illeso: pertanto non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Per rimettere in piedi il mezzo sono state necessarie due gru. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione dovuti soprattutto alla chiusura parziale della rotatoria, con disagi al traffico in entrambe le direzioni.

